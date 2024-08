Controlli a Roma | arrestato un 21enne denunciata una 23enne e sanzionato un bar

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 agosto 2024) CRONACA DI– Azione dei Carabinieri nel quartiere Gianicolense per contrastare il degrado e l’illegalità.– I Carabinieri delle stazioniMonteverde Nuovo ePorta Portese, con il supporto del personale del Nas di, hanno svolto una serie dimirati nel quartiere Gianicolense. L’operazione rientra nel piano di prevenzione e repressione del degrado e dell’illegalità, fortemente voluto dal Prefetto diLamberto Giannini all’interno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Durante i, è statounno in Circonvallazione Gianicolense. Il giovane, fermato per un controllo, risultava destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni dilo scorso 22 luglio.