Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate all’8 agosto 2024

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ilin Serie A si chiuderà il prossimo 30. Qui ci sonolee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA Non arriverà Albert Gudmundsson: la Fiorentina ha ormai effettuato il sorpasso. Anche se l’operazione ora è in standby, perché il Genoa ha ceduto Mateo Retegui all’Atalanta. L’ennesima drammatica prestazione di Joaquin Correa, peggiore in campo nell’amichevole contro l’Al-Ittihad persa 0-2 a Monza, ribadisce la necessità di dover trovare un quinto attaccante.