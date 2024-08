Calcio Giovanile Treiese-Lube Academy Treia le novità della stagione 2024-2025

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tra leil tecnico ex Ancona Calvigioni, l’ex Settempeda Broglia e l’ex Aurorae Montcassiano Appignanesi. Ogni squadra agonistica sarà seguita da un preparatore dei portieri e un preparatore atletico in campo. Preparazione di Allievi e Giovanissimi al via il prossimo 26 agosto, 8 agosto– Il settorecambia volto ed è pronto a iniziare lacon la fondamentale spinta del progetto. Da lunedì 26 agosto, infatti, inizierà l’attività agonistica delle squadre Giovanissimi e Allievi. Gilberto Calvigioni Il direttore tecnico, Federico Giunti, ha analizzato l’organico dello staff tecnico insieme al presidente Rodolfo Micucci e al confermatissimo responsabile del settoreGiacomo Gentili.