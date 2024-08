Avanzate fino a Kiev e oltre L’ordine di Mosca dopo gli attacchi ucraini in territorio russo Ora cambia tutto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 agosto 2024) A rivelarlo è stato l’ex leaderDmitry Medvedev in un post su Telegram. In seguito aglieffettuati dalle forze militari ucraine in, e in particolare nella Regione di Kursk, l’esercitodevere obiettivo. “Da questo momento in poi”, scrive infatti Medvedev, “l’operazione militare speciale in Ucraina dovrebbe acquisire un carattere dichiaratamente extraterritoriale. Questa non è più solo un’operazione per restituire i nostri territori ufficiali e punire i nazisti”. La decisione di Zelensky di attaccare la Russia sul suosta quindi portando alla temuta escalation del conflitto. Ora, secondo Medvedev, i russi non si accontenteranno di raggiungere gli obiettivi che si erano prefissati, con tutte le conseguenze – anche internazionali – del caso.