Armato di coltello rapina i frati del convento di Santa Maria delle Grazie

(Di giovedì 8 agosto 2024) AREZZO –al santuario diad Arezzo. Un uomo,di, secndo quanto ricostruito dai carabinieri, è entrato in chiesa con il suo cane ed ha prima rubato le offerte del, quindi ha sfondato la porta di accesso alla parte in cui risiedono icarmelitani e ne ha affrontati tre, tutti di origine indiana, sempre con la minaccia del. A quel punto ha arraffato 450 euro e alcuni oggetti. Si è poi diretto verso la cella del padre responsabile, Josè Anty Kannamkottullil, lasciando il cane a ‘fare da palo’. Pensava che fosse vuota invece il religioso stava riposando e si è trovato davanti il ladro. Il frate ha chiamato in soccorso i confratelli, nonostante le minacce. A quel punto il malvivente è fuggito assieme al cane. Sulle sue tracce si sono messi, dopo la denuncia, i carabinieri del comando provinciale di Arezzo.