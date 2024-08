Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore 9 | Marta Scopre Il Segreto Di Umberto!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di giovedì 8 agosto 2024)Il9:qualcosa di inaspettato sue, furiosa, lascia Villa Guarnieri. Il rapporto tra padre e figlia sembra rompersi! Iltornerà nel corso dei mesi autunnali e, al centro dell’attenzione, ci sarà il rapporto tra. I due inizieranno a collaborare insieme ma alla fine la Guarnieri scoprirà dei segreti inaspettati sul padre, che la porteranno a voler troncare ogni rapporto con lui. Ma ecco che cosa sta per succedere.Il9:collaborano alla Galleria Milano Moda! Nel corsopuntate della nona stagione de Il, al centro dell’attenzione torneranno. In particolare, come dichiarato da Roberto Farnesi, quest’ultimo continua ad essere l’antagonista per eccellenza della soap opera.