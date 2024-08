Amazon Milano si conferma la città italiana che legge di più

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Per il dodicesimo anno consecutivosial primo posto tra leche leggono di più, con Pavia e Siena stabili sul podio, rispettivamente in seconda e terza posizione. Al quarto posto Pisa, poi Padova, Bologna e Cagliari. Scambio di posizione per Roma e Firenze: gli abitanti della capitale scavalcano quelli del capoluogo toscano sorpassandoli all'ottavo posto. Chiude la top ten una new entry, Trieste, da sempre crocevia e musa ispiratrice di grandi scrittori. E se bolognesi, padovani e cagliaritani prediligono letture in formato digitale, milanesi, pavesi e romani non rinunciano alla carta stampata. È la classifica stilata anche quest'anno da.it, che ha indagato anche generi letterari preferiti e libri più amati dagli italiani da luglio 2023 a giugno 2024.