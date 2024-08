Allarme morsi di cani | un giro d’affari che è costato agli assicuratori oltre 113 miliardi di dollari

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 8 agosto 2024) Secondo l’AVMA (Fondazione medica veterinaria americana), analizzando i dati del CDC (principale organizzazione nazionale americana di servizi basati sulla scienza e sui dai che la salute pubblica protegge), ogni anno negli Stati Uniti vengonopiù di 4,5 milioni di persone. Questi dati si riferiscono soltantoincidenti segnalati alle autorità o che, in qualche modo, hanno generato un intervento sanitario. Non vengono conteggiati, dunque, tutti queiche hanno causato lesioni minime. Negli Stati Uniti ci sono85 milioni dida compagnia e mediamente in un anno sono 800.000 gli abitanti che riferiscono di aver bisogno di cure mediche dopo essere staticati. Tra di esse, 30-50 persone vengono uccise a causa deidei. Si tratta di una percentuale dello 0,00001% che attira sempre moltissimo l’attenzione dei media.