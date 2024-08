A Knight of the Seven Kingdoms | ancora tanti nomi per il cast

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’emittente HBO sta completando ilin costruzione di Aof the, la serie prequel di Game of Thrones. Quest’oggi Deadline ha riferito che l’emittente ha messo sotto contratto sette nuovi attori: si tratta di Edward Ashley (Masters of the Air), Henry Ashton (A Good Girl’s Guide to Murder, My Lady Jane), Youssef Kerkour (House of Gucci), Daniel Monks ( Kaos ), Shaun Thomas ( How To Have Sex ), Tom Vaughan-Lawlor (Avengers: Infinity War) e Danny Webb (The Regime, The Dig). La celebre fonte ha aggiunto che Ashley interpreterà Ser Steffon Fossoway; Ashton interpreta Daeron Targaryen (il Daeron Targaryen in Aof theè un Daeron diverso da quello menzionato in HOTD); Kerkour è Steely Pate, Monks interpreterà Ser Manfred Dondarrion, Thomas interpreta Raymun Fossoway; Vaughan-Lawler è Plummer e Webb interpreta Ser Arlan di Pennytree.