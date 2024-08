Zecche sull’uomo il professore | i 10 bersagli preferiti e perché in Italia preoccupano le ‘nuove’ specie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Trieste, 7 agosto 2024 -, nel pieno dell’estate. Ma quali sono ida questi parassiti, i punti del nostro corpo che possono essere attaccati, di preferenza? Lo abbiamo chiesto a Maurizio Ruscio, presidente nazionale del Gruppono per lo studio della malattia di Lyme e consulente scientifico dell’associazione Lymee Coinfezioni, “volontari che si mettono a disposizione per aiutare gli altri”., chi attaccano e come toglierle. Il naturalista: “Evitare questi errori” I diecidalleDalla testa alle dita dei piedi, passando per ascelle, cintura, schiena, ombelico, genitali, gambe e retro delle ginocchia. Ecco la mappa dei nostri punti critici.