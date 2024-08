Vela cancellata la Medal Race di Tita Banti! Tutto rinviato non cambia la classifica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Nulla di fatto. Dopo oltre due ore di attesa in acqua, è arrivata la decisione definitiva di rimandare a domani ladella classe mista Nacra 17 valevole per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Gli organizzatori sono stati costretti a rinviare la regata decisiva per le medaglie a causa di un vento troppo leggero e instabile, che avrebbe reso impossibile il regolare svolgimento della prova. In precedenza, sul campo di regata “Marseille”, sono andate in scena le(inizialmente in programma ieri e rinviate a oggi) del singolo femminile ILCA 6 e (dopo un primo tentativo interrotto a metà) del singolo maschile ILCA 7 facendo slittare l’orario d’inizio della competizione riservata ai catamarani foiling Mixed Nacra 17.