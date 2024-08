Trema ancora la terra tre scosse di terremoto poco fa

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Latorna are.fa sono state registrate ben tredinel giro di pochi minuti. La più forte di questa ha avuto magnitudo 5.1. La prima scossa è stata registrata alle ore 10:22,dopo ci sono state altre due. Panico per la popolazione locale. (Continua) Leggi anche:, forte scossa di magnitudo 4.3 Leggi anche: Violentoin California: ottoin meno di un’ora, la situazione Trediintempo Tredisono state registrate nel giro di pochi minuti in mattinata. La più forte è stata segnalata di magnitudo 5.1, come riportato dall’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). La prima scossa è stata rilevata quando in Italia erano le 10:22. Subito dopo sono state registrate altre due. La più violenta, come abbiamo detto, ha avuto magnitudo 5.