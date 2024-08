Tornano i bollini rossi per il caldo domani 2 e venerdì 8

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Continua l'allerta, quasi tutti al centrosud, iche segnalano il massimo livello di rischio da alte temperature per tutta la popolazione.sono due, Perugia e Roma, le città 'in rosso' (oggi erano arancioni, rischio salute solo per i più fragili). A quanto risulta dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che prende in considerazione 27 città, saràche idiventeranno 8, quasi tutti al Centrosud. Si tratta di 4 dei capoluoghi di provincia del Lazio (oltre a Roma, Rieti, Frosinone e Latina, mentre Viterbo è in arancione), di Palermo, Perugia Campobasso e, unica città del Nord, Brescia. L'elenco potrebbe allungarsi nel pmo weekend che, secondo gli esperti, potrebbe essere il piùdell'anno.