Sui Monti Lattari trovate piante di cannabis alte tre metri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, supportati dai baschi rossi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia e dai cani del nucleo cinofili, proseguono i controlli antistupefacenti sui. Nel bilancio delle ultime ore un sequestro di marijuana in località acqua della forma, nella città di Gragnano. In un’intercapedine di un muro perimetrale, scovati 450 grammi di erba sottovuoto già divisa in fiocchi. Denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio un 26enne di Castellammare già sottoposto ai domiciliari. Durante una perquisizione i carabinieri hanno trovato una pianta didi un metro e mezzo, tre grammi di hashish e oltre 28mila euro in banconote di vario taglio. Ancorain località Aurano, piccolo agglomerato di abitazioni a due passi da Gragnano.