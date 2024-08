Redditometro cambia la soglia dei controlli fiscali Nel mirino i grandi evasori

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il governo italiano ha deciso di rivedere il, uno strumento di controllo fiscale che, dal 1973, ha avuto il compito di stanare chi dichiara redditi inferiori rispetto a quelli realmente posseduti. Introdotto come una misura anti-evasione, ilaveva perso efficacia nel 2018 sotto la guida del governo Conte I, che ne aveva sospeso l’applicazione. L’attuale esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha ritenuto necessario riprenderlo in mano, apportando modifiche come specificato nel decreto numero 108 del 5 agosto, il correttivo della riforma fiscale, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Evoluzione e critiche alfino alla svolta Nel corso degli anni, ilha subito diverse revisioni per affinare i metodi con cui viene calcolato il divario tra reddito dichiarato e spese effettive.