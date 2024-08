Qui l’acqua è sempre più blu Bocciato solo il fiume Esino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La foce dela Rocca Priora di Falconara rimane uno dei punti più inquinati del mare delle Marche. Ma le altre rilevazioni di Legambiente diffuse ieri con la campagna Goletta Verde, tracciano un quadro positivo per tutte le Marche, soprattutto in miglioramento rispetto agli scorsi anni. La foce delresta, dunque, un punto estremamente critico, al pari di quella del Tenna, quella del Tronto e quella del Chienti, curiosamente non monitorata. Tra le note positive c’è quella che giunge dalla foce delMusone, risultata avere parametri in regola.