Portanova conteso fra Reggiana e Catanzaro

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Proseguono i lavori in città dei granata agli ordini di mister William Viali: ieri doppia seduta di lavoro, mentre oggi è in programma un solo allenamento al mattino (a porte aperte), e domani ecco la seduta di rifinitura a porte chiuse, alla vigilia di Genoa-di venerdì di Coppa Italia (ore 20.45, diretta tv sul Canale 20 di Mediaset, mentre è aperta la vendita per i biglietti, acquistabili su Vivaticket e alStore). Sul fronte mercato è sempre calda in queste ore la pista che porta a Manolo, e anche in questo caso la partita è da giocare proprio col Genoa. Partiamo dal presupposto che, come ormai è noto, c’è anche ildel direttore sportivo Ciro Polito sulle tracce del centrocampista classe 2000 di proprietà del Genoa.