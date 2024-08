Parigi 2024 skateboarding | sesto posto per Alex Sorgente l’australiano Palmer si conferma oro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Si chiude con ill’esperienza a cinque cerchi dinellomaschile alle Olimpiadi di. Ottimo risultato per lo skater azzurro, che in finale non è però riuscito a ripetere quanto di straordinario fatto nelle qualificazioni: questa mattinaaveva chiuso infatti con lo splendido punteggio di 91.14 nella seconda run, che gli è valso il terzo. Nella splendida cornice dell’arena allestita a Place de la Concorde, l’italo americano nella finale ha chiuso con il punteggio di 84.26, ottenuto nella seconda run. Purtroppo ha perso velocità a fine run, non riuscendo ad eseguire tutti i trick che aveva in programma per poter sognare una medaglia. Nella prima e nella terza run invece non è riuscito a portare a termine l’esibizione, perdendo l’equilibrio dello skate.