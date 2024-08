Olimpiadi super Furlani bronzo nel salto in lungo Le gare di oggi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ci pensa. Mattia mette al collo dell'Italia olimpica la prima medaglia dell'atletica, unche consola la delusione del podio dato e tolto a Nadia Battocletti nei 5000 metri. I ricorsi hanno dissolto troppo in fretta i sogni della campionessa trentina, tocca allora al talento romano restituire il sorriso alla squadra azzurra, tornata sul podio di specialità 40 anni dopo Giovanni Evangelisti:mette in pedana una gara di straordinaria costanza,ato solo dal favorito Tentoglou e dal jolly del giamaicano Pinnock, argento per soli 2 cm. Importa il giusto, per un 19enne che considerava Los Angeles la sua «vera» olimpiade.è già campione, qui e adesso. L'introduzione di Mattia è dirompente. Allarga la mano destra per sentire il vento, poi accelera sulla pedana e si iscrive alla gara con un eccellente 8,34.