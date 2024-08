LIVE Taekwondo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | comincia la semifinale di Vito Dell’Aquila

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:09 RECLAMO RESPINTO, CLAMOROSO! COSI’ NON VA! Si resta 5-4 Ma c’è una review per il magiaro.sembra sofferente 17:09 Potenziale calcio alla testa perche chiede la review. Si tocca la coscia però l’azzurro, speriamo niente di grave 17:08 Calcio da due punti per l’azero: 5-3 per lui 17:08 Ammonizione per l’azero: 3-3 17:08 Calcio al corpo perche accorcia: 3-2 17:07 Aveva ragione il magiaro. 3-0 per lui 7:06 Parte subito carico Magomedov che vuole il cartellino per un calcio alla testa 17:05 Testa, cuore, strategia, reazione, malizia. Ci vogliono tutte le componenti possibili per staccare il pass per l’ultimo atto. FORZA! 17:04 E adesso concentriamoci di nuovo, Amici di OA Sport.