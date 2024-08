LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Molinarolo e Bruni per stupire nell’asta! Debutta Simonelli attesa per Tortu e Desalu

Leggi tutta la notizia su oasport

18.48: Murto supera 4.60 al primo tentativo 18.40: Si salvano Stefanidi al secondo tentativo e Sutej al terzo 18.37: Sutej due errori a 4.40 18.31: McCartney è l'unica a passare la misura 18.27: Robertasupera 4.40 al primo tentativo 18.22:supera 4.40 al primo tentativo 18.17: Si entra in gara a 4.40. Misura già superata da Peinado e Newman 18.15: Queste le protagoniste della finale dell'asta donne: 1 2492 PEINADO Robeilys VEN 26 NOV 1997 4.78 4.55 13 2 1635 NEWMAN Alysha CAN 29 JUN 1994 4.83 4.83 8 3 2221 RETZIUS Lene Onsrud NOR 4 JAN 1996 4.70 4.61 21 4 1815 MURTO Wilma FIN 11 JUN 1998 4.85 4.81 6 5 1920 KNAESCHE Anjuli GER 18 OCT 1993 4.55 4.55 40 6 1957 STEFANIDI Aikaterini GRE 4 FEB 1990 4.91 4.73 12 7 2029Elisa ITA 29 JAN 1994 4.68 4.66 17 8 2323 SUTEJ Tina SLO 7 NOV 1988 4.82 4.