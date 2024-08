Liguria Toti | Orlando candidato? Suo modello lontano da quello costruito da noi

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 7 agosto 2024) ROMA – “? Evidentemente lo avranno scelto i suoi con una continuita’ anche linguistica, c’era Burlando, hanno scelto, siamo sempre nel mondo del gerundio. Io credo che il progetto politico disbilanciato verso Sansa, il giustizialismo che ho avuto modo di apprezzare sulla mia stessa pelle, undi industria che non e’ piu’del nostro Paese che cresce sul terziario, sul turismo, un ambientalismo che e’ vissuto come una revanche pauperista e non come qualcosa che debba salvare il territorio, sia moltodaldiche abbiamonoi.