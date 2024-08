La Promessa su Canale 5 anticipazioni settimanali dal 10 al 16 agosto 2024 | Jana confessa ad Abel di avere un altro uomo

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 7 agosto 2024) LeLain onda dal 10 al 16si preannunciano adrenaliniche. Riflettori puntati su, che farà ritorno a palazzo e comunicherà addiun. La giovane donna però non farà il nome di Manuel. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Latrame dal 10 al 16: la confessione diadNelle prossime puntate della soap spagnoladeciderà dire adla verità. Dopo essere rientrata dalla sua fuga d’amore con Manuel, la domestica deciderà di dire la verità al medico. Gli rivelerà così di non essere andata a Cordoba per curare dei malati – come gli aveva fatto credere – e gli dirà apertamente che nella sua vita c’è unfarà però attenzione a non fare il nome di Manuel.