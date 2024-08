Incidente sulla via dei Romagnoli coinvolte 2 automobili alle porte di Dragoncello

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Nuovovia dei, impatto tra 2di: una donna è rimasta ferita Il punto dell’via dei– (Google Maps) – ilcorrieredellacitta.comEnnesimovia dei, una delle strade che collega il territorio di Ostia all’entroterra del X Municipio.parla della via del Mare e l’Ostiense, a metà mattinata sono venute in collisione due. Nell’impatto tra le due macchine, una persona sarebbe rimasta ferita e ha avuto bisogno del trasferimento in ambulanza presso l’ospedale Grassi. Sulle dinamiche dello scontro, stanno indagando gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale.