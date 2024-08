Impianto a biometano caso in Regione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il consiglio regionale delle Marche chiede più garanzie sulla proposta di realizzare una centrale per ilnel territorio fermano. È stata approvata all’unanimità una mozione presentata come primo firmatario dal consigliere Andrea Putzu, e sottoscritta dai colleghi di maggioranza Marinangeli e Marcozzi. La mozione pone l’accento sulle criticità e le preoccupazioni legate a questo progetto, evidenziando l’importanza di una valutazione accurata e approfondita delle conseguenze ambientali, sociali ed economiche per il territorio. "Siamo soddisfatti, ha commentato Putzu, dell’approvazione all’unanimità di questa mozione, che rappresenta un passo fondamentale per la tutela del nostro territorio.