Il motivo c’è Olimpiadi ecco perché gli atleti italiani mordono le medaglie vinte

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Risplende d’oro, argento e bronzo ilre italiano alledi Parigi. L’Italia, è attualmente nella top ten dei Paesi che sono andati più volte sul podio: 26. Più di un mese di gare in cui abbiamo visto ogni giorno un atleta azzurro salire sul podio. Una cavalcata magica per la spedizione azzurra in terra di Francia, che tutti si augurano prosegua fino allo spegnimento della fiaccola olimpica. Ieri, 6 agosto, sembrava che questo filotto dovesse interrompersi. Invece no, è arrivato in serata il terzo posto di Mattia Furlani, 19 anni, nel salto in lungo con la misura di 8,34 metri. A conquistare l’oro è stato il greco Miltiadis Tentoglu, argento per il giamaicano Wayne Pinnock. Leggi anche: “Mafa sempre così?”., la campionessa beccata dalle telecamere durante le gare “Ilc’è”.