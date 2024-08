House of the Dragon | chi è il misterioso Targaryen nella sconvolgente visione di Daemon?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Le agghiaccianti esperienze diad Harrenhal sono state una delle maggiori sottotrame della seconda stagione diof the. Il marito ribelle di Rhaenyra si è recato nell’antico castello per creare il proprio esercito delle Terre dei Fiumi, ma ha ottenuto più di quanto avesse previsto, poiché le allucinazioni dei morti del suo passato hanno tormentato la maggior parte del suo soggiorno. Ladinel finale, tuttavia, è stata la più monumentale di tutte, mostrandogli la profezia nota come la Canzone del Ghiaccio e del Fuoco. Laha riguardato un personaggio chiave della storia dei, che avrà un ruolo fondamentale nel futuro di Westeros. Mentre laincludeva sguardi chiari sul Re della Notte e su Daenerysdi Game of Thrones, c’era un altroche ha fatto la sua comparsa.