Ferrovie Ferrante Mit | Al via il ripristino linea ferroviaria Salerno-Nocera

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Finalmente, dopo mesi di stallo, sono partiti gli interventi didellavia Cava de’ Tirreni, interrotta a causa della frana che si è verificata a gennaio di quest’anno al confine trae Vietri sul Mare. Un’ottima notizia per il territorio, per i tanti pendolari che da tempo aspettavano l’avvio dei lavori e per tutti i viaggiatori. Ora l’obiettivo è completare entro 100 giorni gli interventi di contenimento e messa in sicurezza, così da consentire al più presto la riattivazione di un’infrastruttura tanto importante per tutta l’area”. Lo rende noto il sottosegretario di Stato al Mit, Tullio, che spiega: “In seguito alla frana e alla conseguente interruzione della circolazione, sono state emesse delle ordinanze di sicurezza alle quali sono seguiti dei contenziosi.