Crolla albergo nella notte 1 morto e 8 dispersi sotto le macerie Vigili del fuoco al lavoro senza sosta

(Di mercoledì 7 agosto 2024)serata di martedì 6 agosto 2024, un grave incidente ha scosso la tranquilla cittadina di Kroev, situata lungo il fiume Mosella in Germania. Una parte di un hotel locale èta, causando la morte di una persona e lasciando otto individui intrappolatile. L’incidente è avvenuto intorno alle 23:00, quando quattordici ospiti si trovavano all’interno della struttura. Secondo le autorità, cinque persone sono riuscite a fuggire dall’hotelriportare ferite, mentre nove sono rimaste intrappolate nel crollo. >> Il papà chiama le figlie al telefono ma non rispondono, le localizza con l’app: le trova morte I soccorritori sono stati immediatamente allertati e sono giunti sul posto per avviare le operazioni di salvataggio.