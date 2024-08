Correggio cade da scala nel cantiere e finisce in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024)(Reggio Emilia), 7 agosto 2024 - Infortunio sul lavoro, in mattinata verso le 9 in unedile a Budrio di, nella zona di via Saccani. Per cause accidentali un operaio di 51 anni, residente nella Bassa, è caduto da una, rovinando al suolo mentre eseguiva lavori all’altezza della grondaia. Uno dei suoi colleghi si è accorto di quanto accaduto e ha dato l’allarme al 118, che ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce rossa e il personale dell’autoinfermieristica di. Era stato mobilitato anche l’elisoccorso di Parma, poi fatto rientrare quando ci si è resi conto che i traumi non erano particolarmente gravi. L’uomo ha riportato un trauma cranico facciale nella caduta, ma non risulta aver mai perso conoscenza. Dopo le prime cure è stato caricato in ambulanza e trasportato inper completare le medicazioni.