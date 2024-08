Ciclismo Ferrand-Prévot torna alla strada dopo i successi nel ciclocross e nella mtb

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma, 7 agosto 2024 - Non solo Anna Van Der Breggen, l'anno prossimo al ritorno in gruppoben 3 anni dal ritiro annunciato: nel 2025 susi rivedrà anche Pauline, che lascia quindi la mountain bikeil fresco oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel cross country perre definitivamente. I dettagli La francese si è legataVisma-Lease a Bike Women, con la quale spera di bissare i risultati ottenuti con la Rabobank-Liv a partire dal 2012, anno di ingresso nel professionismo. L'anno di grazia della classe '92, compagna del collega (e prossimo compagno di squadra) Dylan Van Baarle, è stato il 2014, con le vittorie di Freccia Vallone e prova in linea del Mondiale a referto, oltre al secondo posto al Giro d'Italia.