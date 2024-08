Bob il raccogli cuffia e la Senna tossica ecco cosa piace a noi che lo sport ci interessa il giusto

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Premessa: sono strano io. Ma a me dei meritiivi alle Olimpiadi frega il, cioè poco. Voglio dire: sono le Olimpiadi, grazie al bronzo che gli atleti sono capaci di imprese atletiche! Le medaglie d’oro mi annoiano: nelle loro gesta olimpioniche non c’è sorpresa né divertimento. Sul podio vanno persone che avevano un obiettivo e l’hanno raggiunto (oro) o quasi (argento e bronzo): tutto lineare, senza guizzi né imprevisti. Dov’è lo spettacolo? Da spettatore le uniche specialità olimpiche che m’vedere sono gli inciampi in lungo, i capitomboli in alto, i 200 metri stile naufragio. Per me uno dei più grandi olimpionici di sempre è stato Eric Moussambani, della Guinea equatoriale, il quale a Sydney nel 2000 disputò i 100 metri stile libero senza mai aver visto prima una piscina olimpionica.