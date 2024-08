Black out a Luni ma nessuno risponde | notte al buio aspettando un aiuto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024)(La Spezia), 7 agosto 2024 – La luce se ne è andata ma per "ritrovarla" si è dovuto attendere la mattina successiva. Con pesanti conseguenze soprattutto per diversi esercizi commerciali e ristoranti sull’Aurelia nel territorio di. Unout durato praticamente dalla prima serata fino alle prime luci del mattino quando magicamente la situazione si è regolarizzata. Un momento non certamente fortunato per la distribuzione di energia elettrica che arriva dopo il clamoroso stop dell’irrogazione del servizio venerdì scorso nel centro storico di Sarzana in occasione della serata di apertura della Soffitta e Calandriniana. Il disagio si è spostato in una parte del territorio diche per gran parte della sera e per le ore restanti dellaha viaggiato a lume di candela. Disattivando gli impianti elettrici e creando grossi guai agli esercizi commerciali.