Beetlejuice Beetlejuice | un nuovo trailer annuncia l’apertura della prevendita

(Di mercoledì 7 agosto 2024): unMichael Keaton nei panni dello Spiritello Porcello torna nei cinema esattamente tra un mese, e la Warner Bros. hato che i biglietti persono ora ufficialmente in vendita. Il film sarà il titolo di apertura alla Mostra Internazionale d’Arte CinematograficaBiennale di Venezia 2024.– la trama Lydia è comprensibilmente disgustata dopo il suo ultimo incontro con il demone imbroglione, ma alla fine è costretta a pronunciare il suo nome tre volte e a chiedergli aiuto per salvare sua figlia Astrid (Jenna Ortega), che è stata rapita da sconosciute forze ultraterrene. Dai un’occhiata alteaser e ai poster ai link sottostanti e facci sapere se non vedi l’ora di vedere il sequel dinella sezione commenti.