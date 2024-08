Ale quattro anni e una malattia rara ma l’équipe del Buzzi ha studiato una terapia ad hoc | Così avrà una vita migliore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Milano, 7 agosto 2024 – Alessio, nome di fantasia, aveva duequando è arrivato per la prima volta al pronto soccorso dell’ospedale. Faceva fatica a respirare, aveva un’infezione in corso. I medici però si sono accorti subito che c’era dell’altro: quell’addome gonfio, con milza e fegato aumentati di dimensione, ha attirato la loro attenzione. Da qui gli accertamenti, partendo dalle cause più frequenti dell’ingrandimento simultaneo di fegato e milza (sintomo comune a diverse malattie infettive) fino ad arrivare a quelle più rare. Si è giunti alla diagnosi: il team di Malattie Metaboliche delha scoperto che Ale ha unapatologia metabolica, il deficit di sfingomielinasi acida (Asmd).