013 invivibile a Giardino di Roma i residenti | Non passa mai e dobbiamo aspettarlo per decine di minuti sotto al sole

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Disagi con l’autobus 013 nel X Municipio:didiscrivono un’altra PEC per denunciare i disservizi Percorso dello 013 nel X Municipio – (OpenStreetMap) – ilcorrieredellacitta.comIsono esausti della linea 013 dellaTPL. I disservizi della tratta autobus sono molteplici, in una situazione che ha spinto il X Municipio ad aprire un esposto alla Procura della Repubblica grazie all’interessamento del consigliere Leonardo Di Matteo (Presidente della Commissione municipale alla Mobilità). Nonostante i disservizi stiano facendo aprire un’indagine sulla vicenda, sembra che il servizio non veda miglioramenti, soprattutto poi nel quadrante didiinferociti con la gestione della linea 013: la situazione adiOggi lo 013 è un autobus che copre diverse aree nell’entroterra del X Municipio.