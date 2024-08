Zona industriale viabilità in ritardo | Penalizzate le nostre aziende

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Svincoli e svincoli. Ladelladipende dalle due infrastrutture più attese dagli imprenditori della: entrambe insulla tabella di marcia. Il primo è sicuramente il raddoppio dell’ingresso dell’A1. Tempi indefiniti di realizzazione, si parla del 2028, col progetto siamo in ballo dal 2019. Che sono nove anni a fronte dell’eternità? Sicuramente, sono tempo e sudore, ritardi nella consegna delle merci, code infinite in entrata e uscita dalla superstrada, deficit della competitività che si fa sentire soprattutto adesso che la crisi della pelletteria sta squassando il comparto. Il piano è quello di stornare il traffico autostradale dalla Fi-Pi-Li creando una nuova rampa di accesso da via Minervini all’altezza del carcere di Sollicciano.