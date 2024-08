WWE | Bronson Reed si scaglia a sorpresa contro Seth Rollins serie di Tsunami devastante

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 6 agosto 2024) In WWE i colpi di scena sono all’ordine del giorno e così è stato questa notte nella puntata di Raw post SummerSlam. Ad inizio puntataha chiesto al GM Adam Pearce un matchSheamus, richiesta negata dal GM e allora a quel punto il gigante australiano ha capito che per arrivare al top avrebbe dovuto prendere in mano la situazione e così effettivamente ha fatto, anche se nessuno poteva prevedere le sue azioni. Unodiquesta notte è intervenuto ancora una volta nel feud tra Drew McIntyre e CM Punk non potendo mai immaginare cosa sarebbe successo da lì a pochi secondi. Appena Punk ha lasciato il ring per andare in cerca di McIntyre, il visionario è stato atterrato alle spalle dae pur provando a reagire nulla ha potutola furia del gigante.