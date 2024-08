Venezia 2024 | i film imperdibili della 81ª Mostra del Cinema

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 6 agosto 2024) La 81ªdeldipropone una varietà dida non perdere assolutamente. Scopriamoli nel dettaglio Uno deipiù attesi è senza dubbio “Joker: Folie à Deux”, il sequel del celebre cinecomic con Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Il primoha riscosso un enorme successo e ha vinto il Leone d’Oro nel 2019, quindi le aspettative per questo seguito sono altissime. Ilpromette di essere un audace mix di musical e noir, con una trama che esplora ulteriormente la psiche del famoso antagonista di Batman. Un altro titolo che suscita grande interesse è “Queer” di Luca Guadagnino. Questo adattamento del romanzo di William S. Burroughs vede Daniel Craig nei panni di un espatriato americano che lotta contro la dipendenza dall’eroina in Messico.