Vela Tita-Banti già sicuri di una medaglia | cosa devono fare per conquistare l’oro e quando è in programma la finale

(Di martedì 6 agosto 2024) A un passo dal bis olimpico. Ruggeroe Caterinahanno chiuso al secondo posto la dodicesima regata e sono certi di avere almeno unad’argento nella disciplinaNacra 17. Dopo le 12 prove delle “Opening Series”, i punti accumulati consentono alla coppia italiana di mantenere saldamente la prima posizione e sognare il podio olimpico in attesa delle Medal Race. Sarà un altro oro dopo quello di Tokyo? Ecco la combinazione vincente. Olimpiadi 2024, il Medagliere LIVE Gli italiani in gara a Parigi 2024: tutti gli azzurri qualificati in ogni disciplina Olimpiadi Parigi 2024, dove vederle in tv e streaming La guida Olimpiadi, il calendario con gli orari di gare e finali giorno per giorno Oro o argento? Le combinazioni Tutto dipenderà dalla Medal Race di mercoledì 7 agosto.