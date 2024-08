Vard Fincantieri costruirà una nave per Wind Energy C

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024), controllata norvegese del gruppoe tra le prime società al mondo nella realizzazione di navi speciali, ha firmato un contratto per la progettazione e costruzione di una modernaconstruction vessel (Ecv) perconstruction as, società norvegese parzialmente detenuta dai fondatori di NorOffshore AS. Le parti hanno inoltre concordato un'opzione per una seconda. La nuova unità, la cui consegna è prevista per il secondo trimestre del 2027, sarà costruita, allestita, commissionata e consegnata presso il cantiereVung Tau in Vietnam. Laavrà una lunghezza di 111,5 metri, una larghezza di 22,4 metri e potrà ospitare a bordo 120 persone.