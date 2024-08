Un weekend al mare per le star Relax tra la costa e le isole toscane

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Alla fine lo hanno riconosciuto tutti. Prima hanno notato il cappellino con il teschio Jolly Roger, simbolo dei pirati. Poi è iniziato il mormorio: sarà lui o non sarà lui? Ma a quel punto ai clienti e ai gestori dell’alimentari La Cambusa dell’isola di Capraia era diventato palese il fatto che si trovassero in compagnia di uno dei più grandi attori, se non del più grande attore, del cinema italiano di oggi. Quell’uomo con gli occhiali da sole era proprio Pierfrancesco Favino, approdato sull’isola per una vacanza. Quando non era più possibile fare finta di niente, il vincitore di tre David di Donatello non si è sottratto al rito delle foto e dei selfie, che lo immortalano anche con la proprietaria del negozio, Maila Lambertini, mentre acquista un pranzo freddo. E come ci sarà arrivato a Capraia? Probabilmente con un’imbarcazione, ma non sappiamo con certezza quale.