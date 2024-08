Un gruppo di vignaioli abruzzesi vuole cambiare per sempre Loreto Aprutino

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 6 agosto 2024) Quando si parla di, piccolo comune abruzzese di circa settemila abitanti nella provincia di Pescara, il pensiero corre subito ai suoi vini e al patrimonio agricolo che da secoli caratterizza questa terra. Un territorio che, oggi, grazie al progetto “Le Contrade del vino di”, si avvia a diventare un esempio di valorizzazione integrata delle sue risorse. Con l’obiettivo di creare un biodistretto agricolo, che vada oltre la produzione vinicola, e con l’aiuto delle cantine storiche del territorio, come Valentini - che ha portato il Trebbiano e altri vini della regione ad alti livelli - il nuovo progetto, promosso da Custodes Laureti e da Gal Terre Pescaresi, mira a costruire una base solida per la valorizzazione complessiva del territorio, includendo non solo il vino, ma anche l'olio, i formaggi e tutte le produzioni agroalimentari locali.