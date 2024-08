The Legend of Zelda Echoes of Wisdom | Nuovo Gameplay e dettagli

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di martedì 6 agosto 2024) Uno dei giochi più attesi dai giocatori Switch è sicuramente Theofof, il primo titolo della serie che ponecome protagonista, e che questa volta sarà Link ad essere salvato dalla stessa, scomparso in una misteriosa melma oscura, la quale sta inghiottendo il regno.per TheofofNel corso dell’avventura dovrete creare repliche degli oggetti presenti nell’ambiente tramite la magia di, al fine di risolvere gli enigmi, sconfiggere i nemici e superare le sfide. Attraverso il diario di viaggio potrete tenere traccia delle quest, mentre con il teletrasporto spostarvi rapidamente nelle varie zone della mappa, ed è inutile dirvi che non mancherà all’appello il destriero per facilitare gli spostamenti nelle terre di Hyrule.