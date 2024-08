Si rivede la mucillagine | L’inquinamento non c’entra I bagnanti stiano tranquilli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Ise ne sono accorti, ma quasi nessuno ha rinunciato al tuffo in mare. Si rivedono le mucillagini: sembravano sparite dopo alcuni giorni critici nella prima metà di luglio, ieri molti ne hanno notato la presenza sulla costa riminese (con tanto di foto sui social). Gli esperti ribadiscono: si può fare il bagno in tutta sicurezza, perché la qualità delle acque è buona. Nonostante la ricomparsa delle mucillagini. "Nei giorni scorsi – spiega Cristina Mazziotti, biologa responsabile della Daphne, la struttura oceanografica dell’Emilia Romagna che svolge costantemente i controlli in mare – avevamo assistito a un affievolimento del fenomeno, non alla completa scomparsa. Nel corso dell’ultimo monitoraggio (effettuato ieri, ndr) – ne abbiamo riscontrato la presenza al largo e, in misura ridotta, più in prossimità della costa".