Rosalinda Cannavò ecco la data del parto e il timore della ex gieffina

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 6 agosto 2024)è bellissima con il suo pancione e prestissimo diventerà mammasua primogenita Manca poco, anzi pochissimo alla nascitasua bimba eè più bella che mai. La bella exsta perrire la figlia dell’amato Andrea Zenga, conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip 5. I due si amano alla follia e presto proveranno la gioia di diventare genitori. L’attrice però ora che si avvicina ladelha raccontato ai fan sui social di avere. «La paura c’è sempre anche se credo che questa cosa sia normale e umana. Si possono fare mille corsi ma fino a quando non provi la sensazione non sai mai cosa significa a tutti gli effetti. Però quello che ripeto a me stessa quando ho l’ansia è che “milioni di donne l’hanno fatto prima di me”. Molte hanno sentito il desiderio di rifarlo.