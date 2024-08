Quando torna Temptation Island | il primo promo ufficiale già trasmesso da Canale 5

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Quest'anno,raddoppia con una nuova edizione del popolare reality show dei sentimenti, che andrà in onda a settembre su Mediaset. La passata edizione, conclusasi a fine luglio, ha registrato ascolti straordinari, superando i tre milioni di telespettatori a puntata. Ilè già stato diffuso sia in televisione che sui social media, ma per scoprire le nuove coppie partecipanti e la data precisa della prima puntata, bisognerà aspettare ancora qualche settimana. Un doppio appuntamento Come anticipato nelle puntate trasmesse il mese scorso, quest'annooffrirà un doppio appuntamento. Nuove coppie metteranno alla prova le loro relazioni in un viaggio emozionante e indimenticabile nei sentimenti. La nuova edizione inizierà a settembre, ma la data precisa non è ancora stata definita.