Partire leggeri i bagagli li spediscono le Poste

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 6 agosto 2024) Anche i cittadini Bergamaschi possono andare in vacanza liberi dal peso deiconDelivery Web, il servizio diItaliane che permette di spedire le proprie valigie in Italia o all’estero con un click dal pc o dallo smartphone. Una soluzione utile per chi desiderapiù leggero ma anche per chi, in vacanza, si dedica allo shopping o acquista regali per amici e parenti, vista la possibilità di inviarli dal luogo di soggiorno fino a casa. Il servizio consente infatti di spedire in modo facile e veloce pacchi efino a 30 kg di peso. È sufficiente collegarsi al sito dellee cliccare su “Spedisci pacco online”, inserire i dati della spedizione e completare l’acquisto online. Il corriere effettuerà il ritiro a domicilio del pacco direttamente all’indirizzo indicato.