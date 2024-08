Parigi 2024 volley femminile | calendario orari tv delle semifinali

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Il, glie come seguire in tv ledel torneo dialle Olimpiadi di. Si entra nella fase cruciale del torneo, nella ‘zona medaglia’. L’Italia, per la prima volta tra le migliori quattro ai Giochi nella sua storia, vuole continuare a sognare in grande: sfiderà di nuovo la Turchia, demolita nella fase a gironi, per giocarsi l’oro nella finalissima contro la vincente di Stati Uniti-Brasile. Lesi giocheranno giovedì 8 agosto, alle 16.00 e alle 20.00. Sarà possibile seguire i match sicuramente su Discovery+, che trasmette integralmente questa edizione dei Giochi. Possibile anche trovare la diretta su Sky Sport e Dazn, che mettono a disposizione degli abbonati canali aggiuntivi per questo evento.