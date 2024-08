Ospedale Versilia primario lascia e va in Lombardia II reparto non subirà rallentamenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Viareggio, 6 agosto 2024 – “Non ci saranno. Ildi medicina dell’continuerà a fornire lo stesso tipo di servizio”. Così in una nota l’Asl Toscana Nord Ovest dopo la notizia che il dottor Nicola Mumoli,della Medicina dell’e insediatosi a gennaio,la struttura dopo aver vinto un concorso all’di Busto Arsizio. Il trasferimento è attivo dallo scorso 1 agosto. “L’Azienda – si legge nella nota – porge al dottor Mumoli i migliori auguri di buon lavoro, ringraziandolo per l’impegno profuso nel suo pur breve servizio prestato presso ildi medicina dele, allo stesso tempo, vuol rassicurare la cittadinanza: l'andamento e l’organizzazione della medicina generale e dell'area medica non è in discussione”.